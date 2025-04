Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (10.04.2025), gegen 17:45 Uhr, war eine 31-jährige Autofahrerin auf der Großwiesenstraße in Richtung Altrip unterwegs. An der Einmündung zu einer Gaststätte in Höhe des Campingsplatzes musste die 31-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades, welcher hinter der 31-Jährigen in gleiche Richtung fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr auf das Heck des Autos auf. Der 16-Jährige und sein 17-jähriger Sozius stürzten durch den Aufprall. Beide Jugendliche wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

