Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mit Büchern bewaffnet - Bundespolizei liest vor

Erfurt, Neudietendorf, Saalfeld, Dittrichshütte, Sonneborn (ots)

Heute findet der bundesweite Vorlesetag statt. Im Fokus stehen seit seiner ersten Durchführung im Jahr 2004 die Bedeutung des Lesens für Bildung, Sprache und auch gesellschaftliche Teilhabe. Lesen verbindet - ganz unabhängig von Generation, Herkunft und Lebenswelten.

Die Bundespolizeiinspektion Erfurt hat diesen Tag aktiv mitbegleitet. In Kindertagestätten und Schulen in Erfurt, Neudietendorf, Saalfeld, Dittrichshütte und Sonneborn haben Bundespolizistinnen und Bundespolizisten vorgelesen. Dabei gab es kindgerecht und spielerisch vermittelt Einblicke in die Arbeit der Blaulichtorganisation.

Die Beamtinnen und Beamten durften die Einrichtungen jedoch nicht verlassen, bevor die Kids nicht auch einmal Platz in einem Polizeiauto nehmen konnten. Und auch das ein oder andere Foto für das Erinnerungsalbum wurde bei den Besuchen gefertigt.

Das positive und freudige Feedback der Kinder aber auch der vorlesenden Kolleginnen und Kollegen zeigt, wie gut dieser Vorlesetag ankommt. Und wer weiß - vielleicht konnte heute der eine oder andere Berufswunsch noch einmal verstärkt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

