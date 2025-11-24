Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Hochsaison für Taschendiebe - Bundespolizei sensibilisiert pünktlich zum Beginn der Adventszeit

Erfurt, Meiningen, Saalfeld, Nordhausen, Gera (ots)

Diese Woche öffnen die meisten Lichter- und Weihnachtsmärkte in Thüringen. Für viele Menschen hier im Freistaat ist der Besuch auf den Märkten fester Bestandteil in der Vorweihnachtszeit.

Die Bundespolizeiinspektion Erfurt möchte, dass Reisende sicher in den Zügen und in den Thüringer Bahnhöfen unterwegs sind. Die größeren Städte und Gemeinden rufen ihre Besuchenden dazu auf, mit dem ÖPNV und vorzugsweise mit Bahnen zu den Weihnachtsmärkten zu kommen. Daher kann es in Stoßzeiten bei bestimmten Zugverbindungen und an Bahnhöfen, zusätzlich zum regulären Pendelverkehr, zu größeren Auslastungen kommen. Auch Taschen- und Trickdiebe haben Hochsaison. Sie freuen sich auf diese besondere Zeit zum Jahresende, denn Menschenansammlungen und Gedränge sind ein Paradies für diejenigen, die es auf das Hab und Gut von Bahnreisenden abgesehen haben.

Damit sich Zugfahrende in Thüringen an Lebkuchen, Glühwein und Weihnachtsstimmung erfreuen können, und sich nicht mit dem Verlust von persönlichen und wertvollen Gegenständen befassen müssen, gibt die Bundespolizeiinspektion Erfurt einige wichtige Tipps.

- Führen Sie nach Möglichkeit nur das Nötigste mit und verzichten Sie auf zu viel Bargeld oder Bezahlkarten.

- Wertvolle Utensilien sollten immer nah am Körper getragen werden. Innentaschen und verschlossene Taschen machen es Dieben schwerer.

- Geben Sie Acht auf Ihre Taschen und Wertgegenstände. Lassen Sie diese nie unbeaufsichtigt zurück. Beeinträchtigungen für den Bahnverkehr und kostspielige Polizeieinsätze können die Folge sein.

- Sie werden von unbekannten Personen umgarnt, angerempelt oder in Anscheinsgespräche verwickelt? Obacht! Es könnte sich um Personengruppen handeln, die organisiert vorgehen, um an Beute zu gelangen.

- Sollte es in Zügen, an Haltepunkten oder auf Bahnhöfen doch einmal zum Schadensfall kommen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Polizeidienststelle. Hilfreich ist es zudem, Bank- und Zahlungskarten umgehend sperren zu lassen.

Ein erster Stresstest aus Sicherheitsperspektive wird in der Landeshauptstadt Erfurt der kommende Freitag. Neben dem reisestarken Pendlerverkehr, Weihnachtsmarktbesuchenden und Einkaufslustigen werden vor allem auch Fußballfans anlässlich des sogenannten Thüringenderbys für stark frequentierte Areale, insbesondere am Hauptbahnhof, sorgen. Auch Diebe freuen sich auf diesen 28. November. Geben Sie also Acht!

Die Bundespolizeiinspektion Erfurt wünscht allzeit gute und sichere Fahrt in der Vorweihnachtszeit.

