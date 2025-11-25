Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof

Anzeige nach kleinem Frühstück (ots)

Einen scheinbar hungrigen Start in die neue Woche hatte ein 61-Jähriger am gestrigen Montag. Der Mann suchte im Erfurter Hauptbahnhof ein Backwarengeschäft auf und nahm sich ein belegtes Baguette sowie einen Kaffee.

Er machte gar keine Anstalten, den Laden samt der entwendeten Ware unentdeckt zu verlassen, sondern verzehrte das kleine Frühstück direkt in der Filiale. Bezahlen wollte er dieses jedoch nicht, sodass dem Personal nichts anderes übrigblieb, als die Bundespolizei hinzuzuziehen.

Der Deutsche bekam eine Anzeige wegen Diebstahls. Der Appetit nach weiteren Backwaren dürfte ihm damit vergangen sein.

