Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Kind im Gleis - Zugverkehr eingestellt

Meiningen (ots)

Ein Kind in unmittelbarer Gleisnähe - das ist eine Nachricht, die aufschreckt.

Am Donnerstagnachmittag wurde in Meiningen ein Kind an einem Bahnübergang gesehen, welches sich dort während des Schließvorgangs der Schrankenanlage aufhielt. Der Zugverkehr musste aus Gründen der Gefahrenabwehr temporär eingestellt werden.

Beim Eintreffen einer Streife der Bundespolizei konnte kein Kind mehr vor Ort gesichtet werden. Auch eine Absuche im Nahbereich blieb ohne Feststellung, weswegen der Betrieb der Bahnen um ca. 16:15 Uhr nach einem 30-minüten Stillstand wieder anlaufen konnte.

Die Bundespolizei sensibilisiert immer wieder dahingehend, dass Gleisanlagen und Bahnübergänge keine Spielplätze sind. Hier lauern enorme Gefahren, die insbesondere durch die Kleinsten schlecht bis gar nicht abgeschätzt werden können.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

