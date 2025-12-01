Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zug kollidiert mit Wildschwein

Oberlemnitz (ots)

Heute Morgen kam es auf der Bahnstrecke zwischen Bad Lobenstein und Saalfeld zu Einschränkungen. Grund dafür war ein Unfall.

Die Bundespolizei wurde gegen 5:30 Uhr durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn darüber informiert, dass es bei den Ortslagen Oberlemnitz und Unterlemnitz zu einer Kollision zwischen einem Zug und Tieren gekommen sein soll. Mutmaßlich soll es sich dabei um Wildschweine gehandelt haben.

Eine Streckenabsuche durch eine Streife der Bundespolizei führte zu einem schwer verletzten Wildschein, das mittig im Gleisbett lag. Das leidende Tier wurde mit zwei Schüssen aus einer Dienstwaffe erlöst.

Nach Abschluss aller Maßnahmen und Beräumung der Strecke konnte diese gegen 7:30 Uhr für den Zugbetrieb wieder freigegeben werden.

Da der Zug auf einer Leerfahrt unterwegs war, gab es keine verletzten Reisenden. Auch Sachschäden an der Bahn konnten nach einer ersten Inaugenscheinnahme nicht festgestellt werden.

