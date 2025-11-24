PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Fahndung nach versuchtem Wohnungseinbruch bei Tageslicht

Föhren (ots)

Am Samstag, den 22. November 2025, versuchte ein unbekannter Täter am helllichten Tag, gegen 11 Uhr, in ein Mehrparteienhaus einzubrechen. Zunächst klopfte und klingelte der Täter an den Haustüren in der Straße im Brühl.

Nachdem hierauf keine Reaktion folgte, versuchter er mehrfach Türen aufzubrechen, bis er durch eine Bewohnerin bei der Tatausführung gestört wurde.

Der daraufhin flüchtende Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. Mitte 30 alt, ca. 1,75 m groß, Glatze, osteuropäisches Aussehen/Akzent, schlanke/sportliche Statur, olivgrüne Jacke, hellgraue Jogginghose

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 983-43390

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

