Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Fahndung nach versuchtem Raub auf offener Straße

Trier (ots)

Am Dienstag, den 18. November 2025, kam es gegen 10:40 Uhr zu einem versuchten Raub in der Jesuitenstraße.

Dabei wurde die Geschädigte auf offener Straße durch einen unbekannten Mann aufgefordert, ihr Mobiltelefon auszuhändigen. Als sie dem nicht Folge leistete, griff der Täter sie unvermittelt an.

Die Geschädigte konnte sich wehren und vor dem Täter fliehen, bis ihr ein Bekannter zu Hilfe eilte. Durch den Angriff wurde sie leicht verletzt.

Der flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

ca. 1,70 m groß geschätztes Alter Mitte 30 dunkle, kurze Haare unrasiertes Gesicht schmale Statur dunkel gekleidet schwarzer Kapuzenpulli generelles ungepflegtes Erscheinungsbild

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 983-43390

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell