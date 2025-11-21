PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Von Drogendelikten bis Täterfestnahme: 2. Landesweite "Crime-Night" begeistert Besucherinnen und Besucher

Trier (ots)

Mit einem vielfältigen und praxisnahen Programm hat die Polizei Rheinland-Pfalz auch in diesem Jahr bei ihrer zweiten landesweiten "Crime Night" großen Anklang gefunden. Rund 520 Schülerinnen, Schüler und weitere Interessierte nutzten die Gelegenheit, die Vielseitigkeit des Polizeiberufs hautnah zu erleben.

Bei der Veranstaltung in Trier lernten rund 130 Menschen die verschiedenen polizeilichen Einsatzbereiche kennen und konnten auch selbst ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Zur Auswahl standen zum Beispiel Stationen über die perfide Betrugsmasche "Schockanrufe", die Arbeit der Mordkommission oder der Spurensicherung. Darüber hinaus zeigte ein von den Teilnehmenden nachgespieltes Einsatzszenario eindrucksvoll, wie dynamisch und körperlich fordernd sowohl eine Verfolgung zu Fuß als auch die anschließende Festnahme eines renitenten Täters sein können. Zudem wurde die Gefahr von Messerangriffen realitätsnah simuliert. Die Übung verdeutlichte, wie schnell sich eine Situation zuspitzen kann und welch hohe Konzentration sowie Reaktionsfähigkeit in solchen Lagen von Einsatzkräften gefordert wird.

Außerdem hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich an verschiedenen Infoständen zum Quereinstieg, der Arbeit der IT-Forensik und der Ausstattung der Kriminalpolizei zu informieren. Natürlich waren auch Einstellungsberaterinnen vor Ort, die alle Fragen über die Bewerbungsvoraussetzungen, das Auswahlverfahren und das Studium am Campus Hahn beantworteten.

Die Reaktionen der Teilnehmenden fielen durchweg positiv aus. Vor allem die vielseitigen und interaktiven Stationen hinterließen bleibenden Eindruck bei den Schülerinnen und Schülern.

Weitere Informationen zu den Karrierewegen und zukünftigen Veranstaltungen der Polizei Rheinland-Pfalz finden Interessierte unter: www.polizei.de/karriere

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

