PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 3. Nachtragsmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 51 - Zeugenaufruf

B 51, Windmühle (ots)

Ergänzend zur Nachtragsmeldung von Mittwoch, den 19. November 2025, 13:11 Uhr, kann nachberichtet werden, dass durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Sachverständigengutachten zum technischen Fahrzeugzustand angeordnet wurde.

Zudem sucht die Polizei weiterhin Zeugen, welche Auskünfte zum Unfallgeschehen geben können, auch wenn sie nur zur Unfallzeit die Unfallstelle passiert haben. Schon kleine Details können dabei helfen weitere Anknüpfungspunkte für die Ermittlungen zu finden.

Des Weiteren werden auch die vor Ort durch die Polizei bereits befragten Unfallzeugen gebeten, sich erneut namentlich zu melden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Trier zu melden: 0651 983 44150

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren