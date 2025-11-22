PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Kinderbeuern

Trier / Kinderbeuern (ots)

Der 20-Jährige, nach dem die Polizei seit einem versuchten Tötungsdelikt in Kinderbeuern fahndete, befindet sich in Untersuchungshaft.

In der Nacht zum heutigen Samstag, dem 22. November, konnte der seit dem 17. September flüchtige Tatverdächtige festgenommen werden. Nach Vorführung beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier befindet sich der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die gute Unterstützung und die Vielzahl an Hinweisen.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Medien werden gebeten, das von uns veröffentlichte Fahndungsfoto aus ihren eigenen Publikationen zu löschen.

