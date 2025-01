POL-PPTR: Nachtragsmeldung zu versuchtem Tötungsdelikt in Daun [unsere Meldung von Dienstag, 28.01.2024, 01:31 Uhr]

Saarburg (ots) - Am Sonntag, 26. Januar, zwischen 18:25 Uhr und 19 Uhr, hielten drei unbekannte Täter auf dem Parkplatz der Geschwister-Scholl-Schule in Saarburg einen Jugendlichen fest und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seines Rucksacks. Als der Jugendliche sich weigerte, entrissen die Täter ihm die Tasche und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den ...

