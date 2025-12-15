Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Räder und Bremsanlage entwendet

Nordhausen (ots)

Derzeit Unbekannte haben von einem Audi, der in der Zeit von Sonntag 02 Uhr bis 13 Uhr am Salzaquellweg parkte, alle Räder und die Bremsanlage entwendet. An dem Geländewagen der Baureihe Q7 war eine Keramik-Bremsanlage verbaut, die sich die Täter in rechtswidriger Absicht aneigneten. Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz, suchten und sicherten Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0324377

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell