PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorrad aus Scheune entwendet

Berbisleben (ots)

Aus einer Scheune zwischen Uthleben und Heringen entwendeten derzeit Unbekannte ein Motorrad im Wert von mehreren tausend Euro. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und eigneten sich in rechtswidriger Absicht die zugelassene Crossmaschine des Herstellers Betamotor an. Bei dem Beutegut handelt es sich um das Modell RR 4 T mit einem Hubraum von 350 Kubikzentimetern.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen nach dem Fahrzeug ein. Hinweise zur Tat oder den Tätern werden unter der Telefonnummer 03631/960 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0324334

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 09:48

    LPI-NDH: Räder und Bremsanlage entwendet

    Nordhausen (ots) - Derzeit Unbekannte haben von einem Audi, der in der Zeit von Sonntag 02 Uhr bis 13 Uhr am Salzaquellweg parkte, alle Räder und die Bremsanlage entwendet. An dem Geländewagen der Baureihe Q7 war eine Keramik-Bremsanlage verbaut, die sich die Täter in rechtswidriger Absicht aneigneten. Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz, ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:47

    LPI-NDH: Einbrecher vertrieben

    Bad Langensalza (ots) - Einen ungebetenen Gast bemerkte am Sonntag der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Kleinspehnstraße. Beim Fernsehen nahm der 42-Jährige verdächtige Geräusche wahr und machte auf sich aufmerksam. Eine Unbekannte Person hatte das Türschloss zuvor manipuliert und war in die Wohnung eingedrungen. Als der Täter bemerkte, dass er wahrgenommen wurde, entfernte er sich kurzer Hand in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 15:13

    LPI-NDH: Haftbefehl nach versuchtem Tötungsdelikt

    Greußen (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 22:30 Uhr in der Greußener Neustadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 29 -jährigen Männern deutscher Staatsangehörigkeit. Dabei wurde einer der beiden Beteiligten durch ein Messer lebensbedrohlich verletzt. Der Geschädigte musste aufgrund der Schwere seiner Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Der Täter flüchtete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren