Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Personenschaden nach Verkehrsunfall
Günterode (ots)
Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 1009, zwischen Reinholterode und Günterode, wurde am Sonntag gegen 17.20 Uhr eine Fahrzeugführerin verletzt. Die 23-jährige Skodafahrerin kollidierte beim Abbiegen mit einem vorfahrtsberechtigten Mercedes-Benz. Beide beteiligte Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. An der Unfallstelle kamen neben den Rettungskräften auch die Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz.
