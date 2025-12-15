Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit Wildschweinen - Abschleppdienste im Einsatz

Henningsleben (ots)

Auf der Bundesstraße 247, bei Henningsleben im Unstrut-Hainich-Kreis, kollidierte am Montag gegen 07.30 Uhr ein Pkw mit zwei Wildschweinen, die vor dem Fahrzeug die Fahrbahn kreuzten. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten die Tiere in den Gegenverkehr und wurden von einem weiteren Auto erfasst. Die Wildtiere erlagen den schweren Verletzungen an der Unfallstelle. Eines der Wildschweine verkeilte sich hierbei unter einem der unfallbeteiligten Fahrzeuge. Aufgrund der erheblichen Schäden an den Autos mussten diese abgeschleppt werden. Ein Jagdpächter wurde mit der Bergung der Tiere beauftragt.

