POL-HST: Körperverletzung in Grimmen - Polizei ermittelt mutmaßlichen Tatverdächtigen

Stralsund (ots) - Am Sonntag, dem 29. Juni 2025, wurde die Polizei zu zwei Einbrüchen in gastronomische Betriebe in der Stralsunder Altstadt gerufen. Im Zeitraum von Samstag, dem 28. Juni 2025, gegen 21:00 Uhr, bis Sonntag, dem 29. Juni 2025, etwa 08:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Dönerladen am Neuen Markt. Aus den ...

