Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Seitenscheibe beschädigt

Nordhausen (ots)

Am Montagmorgen stellte der Besitzer eines Volkswagens fest, dass durch Unbekannte in der Zeit von Freitag 16 Uhr bis Montag 06.30 Uhr eine Seitenscheibe beschädigt wurde. Der oder die Täter verursachten auf unbekannte Art und Weise auf der Beifahrersite ein Loch in der Glasscheibe. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0324609

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren