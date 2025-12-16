Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Fahrzeuge nach Verkehrsunfall abgeschleppt

Greußen (ots)

Am Montag kam es gegen 18.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4. Der Fahrer eines Transporters befuhr die genannte Straße in Richtung Greußen. Im Bereich einer Rechtskurve beabsichtigte der Fahrzeugführer nach links auf die Kreisstraße 11 in Richtung Feldengel zu fahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Pkw, welcher im Gegenverkehr fuhr. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln zur genauen Unfallursache.

