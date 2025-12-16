PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Fahrzeuge nach Verkehrsunfall abgeschleppt

Greußen (ots)

Am Montag kam es gegen 18.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4. Der Fahrer eines Transporters befuhr die genannte Straße in Richtung Greußen. Im Bereich einer Rechtskurve beabsichtigte der Fahrzeugführer nach links auf die Kreisstraße 11 in Richtung Feldengel zu fahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Pkw, welcher im Gegenverkehr fuhr. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 09:58

    LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch gesucht

    Nordhausen (ots) - Am Dienstag kam es zwischen 1 Uhr und 2.45 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Oskar-Cohn-Straße. Ersten Ermittlungen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und entwendeten dort u.a. Elektrogeräte wie eine Spielekonsole im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:20

    LPI-NDH: Seitenscheibe beschädigt

    Nordhausen (ots) - Am Montagmorgen stellte der Besitzer eines Volkswagens fest, dass durch Unbekannte in der Zeit von Freitag 16 Uhr bis Montag 06.30 Uhr eine Seitenscheibe beschädigt wurde. Der oder die Täter verursachten auf unbekannte Art und Weise auf der Beifahrersite ein Loch in der Glasscheibe. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Hinweise ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:18

    LPI-NDH: Schwibbogen beschmiert - Staatsschutz ermittelt

    Nordhausen (ots) - Derzeit Unbekannte haben in der Zeit vom 28. November bis Sonntag, 14. Dezember, einen Schwibbogen auf dem Weihnachtsmarkt, im Bereich des Nikolaiplatzes, mit Permanentmarker beschmiert. In weißer Farbe wurden auf einem abgebildeten Bergmann Symbole verfassungswidriger Organisationen aufgebracht. Der Sachschaden an dem mehr als sechs Meter langen Schwibbogen wird auf einen zweistelligen Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren