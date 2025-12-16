Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Mopedfahrer und Sozius im Krankenhaus

Worbis (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Montag zu einem Verkehrsunfall gerufen, welcher sich gegen 19.20 Uhr im Bereich der Franz-Weinrich-Straße ereignete. Ein Autofahrer befuhr die Bundesstraße 247 und beabsichtigte in den Kreisverkehr in Richtung Franz-Weinrich-Straße einzubiegen. Hierbei kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem Mopedfahrer. Der Fahrer des Kleinkraftraes sowie dessen Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell