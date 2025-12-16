Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe entwenden E-Bike - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Am Dienstag kam es zwischen 9.45 Uhr und 9.55 Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls in der Reichsstraße. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten Unbekannte ein vor einem Discounter angeschlossenes weißes Pedelec sowie einen daran befindlichen Einkaufsbeutel. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Der Wert der gesamten entwendeten Genstände beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als eintausend Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Wer Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0326113

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell