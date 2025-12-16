Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Auffahrunfall verletzt

Niederdorla (ots)

Die Mühlhäuser Straße befuhren am Dienstag gegen 10.45 Uhr zwei Pkw hintereinander. Der Vorausfahrende ließ ein im Gegenverkehr befindliches Auto passieren und verlangsamte seine Fahrt. Der Nachfolgende bemerkte die vermutlich zu spät und fuhr auf. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht und musste medizinisch behandelt werden. Durch den Aufprall wurde das auffahrende Fahrzeug so schwer beschädigt, dass es in der Folge abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell