POL-HS: Münzgeld aus Auto gestohlen
Hückelhoven-Baal (ots)
Auf einem PR-Parkplatz an der Bahnstraße schlugen Unbekannte am Mittwoch (10. Dezember) zwischen 5 Uhr und 15 Uhr an einem Auto eine Seitenscheibe ein und stahlen nach ersten Erkenntnissen aus dem Fahrzeuginnenraum Münzgeld.
