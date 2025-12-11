PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Münzgeld aus Auto gestohlen

Hückelhoven-Baal (ots)

Auf einem PR-Parkplatz an der Bahnstraße schlugen Unbekannte am Mittwoch (10. Dezember) zwischen 5 Uhr und 15 Uhr an einem Auto eine Seitenscheibe ein und stahlen nach ersten Erkenntnissen aus dem Fahrzeuginnenraum Münzgeld.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

