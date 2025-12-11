Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Putzhilfe entkommt mit Bargeld und Schmuck

Zeugensuche

Wegberg-Flassenberg (ots)

Auf Grund einer Zeitungsannonce, in der eine zuverlässige Putzhilfe gesucht wurde, meldete sich eine Frau telefonisch bei einem Wegberger Ehepaar. Am Dienstag (9. Dezember) stellte sich die Unbekannte dann gegen 14 Uhr persönlich vor und man vereinbarte für den Folgetag einen Termin zur Probearbeit. Gegen 10.15 Uhr erschien die Putzhilfe dann auch. Als sie gegen 11 Uhr das Haus wieder verlassen hatte, stellten die Bewohner fest, dass eine mittlere vierstellige Summe Bargeld und Schmuck fehlte. Die Täterin hatte ein südeuropäisches Aussehen, sprach Hochdeutsch, war etwa 35 bis 40 Jahre alt, Brillenträgerin und zirka 165 bis 170 Zentimeter groß. Sie hatte eine kräftige Statur, lange dunkle Haare und trug einen schwarzen Rock, eine schwarze Strumpfhose sowie ein schwarzes Sweatshirt. Wem ist im Bereich Flassenberg die beschriebene Person am Dienstag oder Mittwoch aufgefallen? Wer hat verdächtige Fahrzeuge bemerkt? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

