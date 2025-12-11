POL-HS: Quad aus Scheune gestohlen
Erkelenz-Genfeld (ots)
In Genfeld stahlen unbekannte Täter zwischen letzter Woche Samstag (6. Dezember), 15 Uhr, und Mittwoch (10. Dezember), 14.45 Uhr, ein Quad mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK-), das in einer Scheune untergestellt war.
