PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Quad aus Scheune gestohlen

Erkelenz-Genfeld (ots)

In Genfeld stahlen unbekannte Täter zwischen letzter Woche Samstag (6. Dezember), 15 Uhr, und Mittwoch (10. Dezember), 14.45 Uhr, ein Quad mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK-), das in einer Scheune untergestellt war.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Tageswohnungseinbruch

    Heinsberg-Aphoven (ots) - Einbrecher verschafften sich Am Blankenberg gewaltsam Zutritt in ein Haus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Sie entkamen ersten Ermittlungen zufolge mit Bargeld und einer Armbanduhr. Die Tat ereignete sich am 10. Dezember (Mittwoch) zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Zigarettenautomat gesprengt

    Hückelhoven-Ratheim (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (10. Dezember) wurden Anwohner im Bereich der Burgstraße / Steinstraße um kurz vor 3 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Unbekannte Personen hatten in der Burgstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt. Automatenteile, Tabakwaren und Geld lagen auf der Fahrbahn verteilt. Ob die Täter trotzdem Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Nächtlicher Einbruch in Wohnhaus

    Hückelhoven-Ratheim (ots) - Im Diebsweg gelangten unbekannte Personen in der Nacht von Montag (8. Dezember), 21 Uhr, auf Dienstag (9. Dezember), 1 Uhr, in ein Einfamilienhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume auf der Suche nach Diebesgut und entkamen ersten Ermittlungen zufolge mit Bargeld und Edelmetall. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren