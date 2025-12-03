POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall
Olpe (ots)
Ein Auffahrunfall ereignete sich am Dienstagmorgen (02. Dezember) um 6:35 Uhr auf der B54/55 am Abzweig "Rhode". Ein 41-Jähriger war mit seinem Kleintransporter auf den vorausfahrenden PKW einer 31-Jährigen aufgefahren. Beide Beteiligten wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.
