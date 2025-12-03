Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Olpe (ots)

Am Dienstag (02. Dezember) fiel ein 51-jähriger Autofahrer auf der B54 in Höhe "Grube Rhonard" auf. Polizeibeamte hielten den Mann um 22:18 Uhr an, da Verkehrsteilnehmer zuvor dessen Fahrweise telefonisch bei Leitstelle als sehr auffällig gemeldet hatten. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Autofahrers. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der 51-Jährige wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Hier veranlassten die Ordnungshüter eine Blutprobenentnahme und stellten den Führerschein sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell