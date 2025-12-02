PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OE: Polizei sucht Eigentümer eines herrenlosen Pedelecs

Olpe (ots)

Am 10.05.2025 gegen Nachmittag wurde ein herrenloses Pedelec in Silber der Marke Cannondale in Olpe, Alte Landstraße 13 aufgefunden. Dabei handelte es sich um ein neuwertiges Fahrzeug in einem gepflegten Gesamtzustand. Bisher konnte die Polizei keine Hinweise auf einen Diebstahl oder einen Eigentümer des Rads finden. Wer Hinweise auf die Eigentümerin oder den Eigentümer des Pedelecs geben kann, wird gebeten sich unter der Nummer 02761 9269-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

