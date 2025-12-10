POL-HS: Nächtlicher Einbruch in Wohnhaus
Hückelhoven-Ratheim (ots)
Im Diebsweg gelangten unbekannte Personen in der Nacht von Montag (8. Dezember), 21 Uhr, auf Dienstag (9. Dezember), 1 Uhr, in ein Einfamilienhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume auf der Suche nach Diebesgut und entkamen ersten Ermittlungen zufolge mit Bargeld und Edelmetall.
