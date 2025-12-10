PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nächtlicher Einbruch in Wohnhaus

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Im Diebsweg gelangten unbekannte Personen in der Nacht von Montag (8. Dezember), 21 Uhr, auf Dienstag (9. Dezember), 1 Uhr, in ein Einfamilienhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume auf der Suche nach Diebesgut und entkamen ersten Ermittlungen zufolge mit Bargeld und Edelmetall.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Anwohnerin überrascht Einbrecher im Haus

    Wegberg/-Beeckerheide (ots) - Als eine Anwohnerin des Kreuzdornwegs am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr zu ihrem Wohnhaus zurückkehrte, bemerkte sie an einem Fenster im Obergeschoss eine maskierte Person. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Dem Unbekannten gelang bis zum Eintreffen der Beamten unerkannt die Flucht. Ersten Ermittlungen zufolge konnte er mit Bargeld entkommen. Eine gute Stunde später kam es in einem ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Schmuck und Münzen bei Einbruch erbeutet

    Wegberg-Tetelrath (ots) - Schmuck und Münzsammlungen stahlen Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in der Straße Am Lochtenberg. Die Tatzeit lag zwischen dem 28. November (Freitag), 6.30 Uhr, und dem 9. Dezember (Dienstag), 3 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbrecher dringen in Einfamilienhaus ein

    Heinsberg-Schafhausen (ots) - Einbrecher drangen am Kuhlerthang gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein, wo sie alle Räume nach Wertgegenständen durchwühlten. Ob sie Erfolg hatten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Donnerstag (4. Dezember), 16 Uhr, und Dienstag (9. Dezember), 11 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren