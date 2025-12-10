POL-HS: Einbrecher dringen in Einfamilienhaus ein
Heinsberg-Schafhausen (ots)
Einbrecher drangen am Kuhlerthang gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein, wo sie alle Räume nach Wertgegenständen durchwühlten. Ob sie Erfolg hatten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Donnerstag (4. Dezember), 16 Uhr, und Dienstag (9. Dezember), 11 Uhr.
