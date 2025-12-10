PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher dringen in Einfamilienhaus ein

Heinsberg-Schafhausen (ots)

Einbrecher drangen am Kuhlerthang gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein, wo sie alle Räume nach Wertgegenständen durchwühlten. Ob sie Erfolg hatten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen letzter Woche Donnerstag (4. Dezember), 16 Uhr, und Dienstag (9. Dezember), 11 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

    Heinsberg (ots) - Zwischen dem 8. Dezember (Montag), 13 Uhr, und dem 9. Dezember (Dienstag), 9.20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in der Franz-Eifler-Straße gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob sie etwas entwendeten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Kindertagesstätte

    Selfkant-Schalbruch (ots) - Einbrecher drangen in der Nacht zu Montag (8. Dezember) gegen 2.40 Uhr auf der Ahornstraße gewaltsam in einen Büroraum einer Kindertagesstätte ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Zeugensuche nach Handtaschenraub

    Heinsberg-Unterbruch (ots) - Montagmorgen (8. Dezember) wurde eine Wassenbergerin Opfer eines Handtaschenraubs. Die 46-Jährige parkte ihr Auto gegen 8 Uhr in der Straße Rohmen und betrat das Grundstück einer Wohngemeinschaft. Dort schubste sie laut ihrer Angaben ein Unbekannter von hinten, schlug sie mit einer Stange und flüchtete mit ihrer Handtasche in Richtung Alte Schmiede. Der Mann war mindestens 185 Zentimeter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren