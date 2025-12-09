PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Kindertagesstätte

Selfkant-Schalbruch (ots)

Einbrecher drangen in der Nacht zu Montag (8. Dezember) gegen 2.40 Uhr auf der Ahornstraße gewaltsam in einen Büroraum einer Kindertagesstätte ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
  • 09.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Zeugensuche nach Handtaschenraub

    Heinsberg-Unterbruch (ots) - Montagmorgen (8. Dezember) wurde eine Wassenbergerin Opfer eines Handtaschenraubs. Die 46-Jährige parkte ihr Auto gegen 8 Uhr in der Straße Rohmen und betrat das Grundstück einer Wohngemeinschaft. Dort schubste sie laut ihrer Angaben ein Unbekannter von hinten, schlug sie mit einer Stange und flüchtete mit ihrer Handtasche in Richtung Alte Schmiede. Der Mann war mindestens 185 Zentimeter ...

  • 08.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

    Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss: - Heinsberg-Oberbruch: Boos-Fremery-Straße (Alkohol) - Erkelenz-Granterath: Luxemburger Straße (Alkohol) - Hückelhoven-Ratheim: Heerstraße (BTM) Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. ...

  • 08.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Zeugensuche nach Diebstahl in TEDi-Markt

    Hückelhoven (ots) - Am Freitag (5. Dezember) verließ auf der Parkhofstraße eine Kassiererin des TEDi-Marktes gegen 15.15 Uhr den Kassenbereich, um einen Kunden im Ladenlokal zu bedienen. Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, stellte sie fest, dass eine vierstellige Summe Bargeld aus der Kasse fehlte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun zwei etwa elf bis zwölf Jahre alte Mädchen. Eine von ihnen hatte ...

