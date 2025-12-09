POL-HS: Einbruch in Kindertagesstätte

Hückelhoven (ots) - Am Freitag (5. Dezember) verließ auf der Parkhofstraße eine Kassiererin des TEDi-Marktes gegen 15.15 Uhr den Kassenbereich, um einen Kunden im Ladenlokal zu bedienen. Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, stellte sie fest, dass eine vierstellige Summe Bargeld aus der Kasse fehlte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun zwei etwa elf bis zwölf Jahre alte Mädchen. Eine von ihnen hatte ...

