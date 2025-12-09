POL-HS: Einbruch in Kindertagesstätte
Selfkant-Schalbruch (ots)
Einbrecher drangen in der Nacht zu Montag (8. Dezember) gegen 2.40 Uhr auf der Ahornstraße gewaltsam in einen Büroraum einer Kindertagesstätte ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.
