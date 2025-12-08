PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   - Heinsberg-Oberbruch: Boos-Fremery-Straße (Alkohol)
   - Erkelenz-Granterath: Luxemburger Straße (Alkohol)
   - Hückelhoven-Ratheim: Heerstraße (BTM)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Heinsberg: Industriestraße, Josef-Gaspers-Straße/Liecker Straße
   - Heinsberg-Kirchhoven: Waldfeuchter Straße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen sie wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Betäubungsmitteldelikte:

Bei einer Kontrolle konnte am vergangenen Wochenende bei einem Einsatz in

   - Waldfeucht-Haaren: Am Heidchen

eine Person angetroffen werden, die Betäubungsmittel besaß. Das BTM wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Zeugensuche nach Diebstahl in TEDi-Markt

    Hückelhoven (ots) - Am Freitag (5. Dezember) verließ auf der Parkhofstraße eine Kassiererin des TEDi-Marktes gegen 15.15 Uhr den Kassenbereich, um einen Kunden im Ladenlokal zu bedienen. Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, stellte sie fest, dass eine vierstellige Summe Bargeld aus der Kasse fehlte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun zwei etwa elf bis zwölf Jahre alte Mädchen. Eine von ihnen hatte ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbrüche in Wohnhäuser

    Wegberg/-Beeck (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Einbrüchen im Stadtgebiet. Am Samstag (6. Dezember) brachen unbekannte Täter zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße in eine Einliegerwohnung ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine geringe zweistellige Menge an Bargeld. In der Beecker Flachsstraße schlugen Einbrecher zwischen dem 5. Dezember (Freitag), 16 Uhr, und Sonntag (7. Dezember), 12 Uhr, zu. Dort drangen sie ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl aus Pkw

    Erkelenz (ots) - Auf der Mühlenstraße drangen unbekannte Personen in einen Pkw ein und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum mehrere Parfums, ein Paar Schuhe sowie zwei Uhren. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend (6. Dezember), 22 Uhr und Sonntagmorgen (7. Dezember), 8 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren