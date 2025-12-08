PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Wohnhäuser

Wegberg/-Beeck (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu zwei Einbrüchen im Stadtgebiet. Am Samstag (6. Dezember) brachen unbekannte Täter zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße in eine Einliegerwohnung ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine geringe zweistellige Menge an Bargeld. In der Beecker Flachsstraße schlugen Einbrecher zwischen dem 5. Dezember (Freitag), 16 Uhr, und Sonntag (7. Dezember), 12 Uhr, zu. Dort drangen sie gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und erbeuteten ersten Ermittlungen zufolge Bargeld und Schmuck.

