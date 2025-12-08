POL-HS: Diebstahl aus Pkw
Erkelenz (ots)
Auf der Mühlenstraße drangen unbekannte Personen in einen Pkw ein und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum mehrere Parfums, ein Paar Schuhe sowie zwei Uhren. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend (6. Dezember), 22 Uhr und Sonntagmorgen (7. Dezember), 8 Uhr.
