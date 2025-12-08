POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Geilenkirchen (ots)
Einbrecher verschafften sich in der Lütticher Straße am 5. Dezember (Freitag) zwischen 17.15 Uhr und 19.10 Uhr Zutritt in eine Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob sie etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.
