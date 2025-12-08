POL-HS: Tageswohnungseinbruch

KPB Heinsberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (07.12.2025, gegen 03:55 Uhr) kam es auf der Düsseldorfer Straße in Erkelenz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden durch den Aufprall schwer verletzt und mussten den umliegenden Krankenhäusern zugeführt werden. Für die Dauer ...

mehr