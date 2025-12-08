Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Verletzte nach Brand in Einfamilienhaus

Gangelt-Breberen (ots)

Am Freitagabend (5. Dezember) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Straße Am Schmitter Weg entsandt. Gegen 23.40 Uhr kam es in einem Raum, der als Werkstatt genutzt wurde, vermutlich auf Grund eines technischen Defekts zu einem Brand. Die beiden Hausbewohner erlitten bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, leichte Verletzungen. Die verständigte Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und schätzte das Haus auf unbestimmte Zeit als nicht bewohnbar ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell