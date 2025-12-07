PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Erkelenz - Verkehrsunfall mit Personenschaden

KPB Heinsberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (07.12.2025, gegen 03:55 Uhr) kam es auf der Düsseldorfer Straße in Erkelenz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden durch den Aufprall schwer verletzt und mussten den umliegenden Krankenhäusern zugeführt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war ein Teil der Düsseldorfer Straße voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

