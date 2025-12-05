POL-HS: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus
Erkelenz (ots)
An der Südpromenade verschafften sich Unbekannte zwischen dem 20. November (Donnerstag) und dem 4. Dezember (Donnerstag) Zutritt in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses. Dort gelangten sie in mehrere Kellerabteile, aus denen sie unter anderem mehrere Clown Figuren entwendeten.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell