Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gangelt-Birgden (ots)

Am Donnerstagvormittag (4. Dezember) kam es auf der Straße Großer Pley zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Kradfahrerin schwer verletzt wurde. Die 18-Jährige war mit ihrem Leichtkraftrad gegen 11.40 Uhr auf der Straße Großer Pley in Fahrtrichtung Starzend unterwegs. Vor ihr fuhr ein 69 Jahre alter Mann mit seinem Pkw. Als der Hückelhovener am rechten Fahrbahnrand hielt, um sich auf Grund seiner Ortsunkenntnis zu orientieren, wollte die Gangelterin mit ihrem Zweirad an dem Wagen vorbeifahren. Als sie etwa auf gleicher Höhe war, setzte der ältere Mann den Blinker, um seine Fahrt fortzusetzen. Hierbei stießen das Auto und das Motorrad seitlich zusammen. Die junge Frau stürzte auf die Fahrbahn und erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

