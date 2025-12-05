PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nächtlicher Einbruch in Pizzeria

Wegberg-Beeck (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (4. Dezember) drangen Einbrecher zwischen 00.10 Uhr und 07.45 Uhr gewaltsam in eine am Kirchplatz gelegene Pizzeria ein. Ersten Ermittlungen zufolge fielen ihnen unter anderem eine dreistellige Summe an Bargeld, ein Laptop sowie ein digitales Kassensystem in die Hände.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus

    Erkelenz (ots) - An der Südpromenade verschafften sich Unbekannte zwischen dem 20. November (Donnerstag) und dem 4. Dezember (Donnerstag) Zutritt in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses. Dort gelangten sie in mehrere Kellerabteile, aus denen sie unter anderem mehrere Clown Figuren entwendeten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl eines Mercedes

    Erkelenz (ots) - Unbekannte Täter stahlen in der Roermonder Straße einen Mercedes GLE, an dem Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren. Die Tat ereignete sich zwischen dem 3. Dezember (Mittwoch), 18.30 Uhr, und dem 4. Dezember (Donnerstag), 07.50 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 13:00

    POL-HS: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Radfahrer gesucht

    Wegberg (ots) - Am Montag (1. Dezember) war ein 42 Jahre alter Mann zwischen 10 Uhr und 11 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kreuzherrenstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend unterwegs, als eine bislang unbekannte Fußgängerin von links die Straße überquerte. Möglicherweise kam die Frau vom Parkplatz der Caritas. Auf der Straße kam es zum Zusammenstoß. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren