POL-HS: Nächtlicher Einbruch in Pizzeria
Wegberg-Beeck (ots)
In der Nacht zu Donnerstag (4. Dezember) drangen Einbrecher zwischen 00.10 Uhr und 07.45 Uhr gewaltsam in eine am Kirchplatz gelegene Pizzeria ein. Ersten Ermittlungen zufolge fielen ihnen unter anderem eine dreistellige Summe an Bargeld, ein Laptop sowie ein digitales Kassensystem in die Hände.
