POL-HS: Diebstahl eines Mercedes
Erkelenz (ots)
Unbekannte Täter stahlen in der Roermonder Straße einen Mercedes GLE, an dem Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren. Die Tat ereignete sich zwischen dem 3. Dezember (Mittwoch), 18.30 Uhr, und dem 4. Dezember (Donnerstag), 07.50 Uhr.
