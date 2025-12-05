PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Mercedes

Erkelenz (ots)

Unbekannte Täter stahlen in der Roermonder Straße einen Mercedes GLE, an dem Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren. Die Tat ereignete sich zwischen dem 3. Dezember (Mittwoch), 18.30 Uhr, und dem 4. Dezember (Donnerstag), 07.50 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

