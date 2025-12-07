Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1147) Betrunkenen Kraftfahrer gestoppt

Fürth (ots)

Einer Zivilstreife fiel am Samstagabend (06.12.2025) ein auffälliges Fahrzeug im Fürther Stadtgebiet auf. Der Fahrer versuchte, der Kontrolle zu entgehen, indem er mehrfach vorgab, anzuhalten und dann doch weiterfuhr. Die Polizei stoppte schließlich das Auto und nahm den alkoholisierten Fahrer fest.

Die Streifenbesatzung war gegen 21:45 Uhr im Bereich der Schwabacher Straße in einem Zivilfahrzeug unterwegs. Ein Audi A4 zog hierbei durch seine zügige Fahrweise die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich. Als sie dem Audi-Fahrer die geplante Anhaltung signalisierten, blieb dieser zunächst stehen, fuhr dann jedoch in Richtung Südwesttangente davon. Nun folgende Anhaltesignale ignorierte der Fahrer vehement. Im Bereich der Nürnberger Wallensteinstraße täuschte er erneut vor, anzuhalten, wendete dann und setzte seine Fahrt zurück in Richtung Fürth fort. Gemeinsam mit einer weiteren Streife gelang es den Polizisten wenig später, das Fahrzeug anzuhalten und den Fahrer zu kontrollieren.

Ein Atemalkoholtest bei dem 63-jährigen Deutschen zeigte einen Wert von rund 1,5 Promille. Der Mann musste sich deshalb im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Zudem stellten die Einsatzkräfte den Führerschein des 63-Jährigen sicher. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.

