Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1145) Böller in Schule gezündet - drei Schüler leicht verletzt

Nürnberg (ots)

Bislang unbekannte Schüler warfen am Freitagvormittag (05.12.2025) einen Feuerwerkskörper in die Aula einer Schule in Nürnberg-Eibach. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Gegen 11:35 Uhr warf eine bislang unbekannte Person während der Pausenzeit einen Böller in die Aula des Gymnasiums in der Pommernstraße. Drei Schüler, (12, deutsch, 15, deutsch, 16, kroatisch) befanden sich in unmittelbarer Nähe, als der Knallkörper explodierte. Da alle drei hierdurch ein Knalltrauma erlitten, wurden sie vom alarmierten Rettungsdienst versorgt. Der 16-Jährige zog sich zudem eine Verletzung am Bein zu und begab sich später in ein Krankenhaus.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahmen den Sachverhalt vor Ort auf. Den ersten Erkenntnissen zufolge warf ein Schüler aus einer Gruppe heraus den Feuerwerkskörper in die Schulaula und ergriff anschließend die Flucht. Ob dieser der betreffenden Schule angehört, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell