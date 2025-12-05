PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1145) Böller in Schule gezündet - drei Schüler leicht verletzt

Nürnberg (ots)

Bislang unbekannte Schüler warfen am Freitagvormittag (05.12.2025) einen Feuerwerkskörper in die Aula einer Schule in Nürnberg-Eibach. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Gegen 11:35 Uhr warf eine bislang unbekannte Person während der Pausenzeit einen Böller in die Aula des Gymnasiums in der Pommernstraße. Drei Schüler, (12, deutsch, 15, deutsch, 16, kroatisch) befanden sich in unmittelbarer Nähe, als der Knallkörper explodierte. Da alle drei hierdurch ein Knalltrauma erlitten, wurden sie vom alarmierten Rettungsdienst versorgt. Der 16-Jährige zog sich zudem eine Verletzung am Bein zu und begab sich später in ein Krankenhaus.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West nahmen den Sachverhalt vor Ort auf. Den ersten Erkenntnissen zufolge warf ein Schüler aus einer Gruppe heraus den Feuerwerkskörper in die Schulaula und ergriff anschließend die Flucht. Ob dieser der betreffenden Schule angehört, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 12:49

    POL-MFR: (1143) Passant mit Hammer auf den Kopf geschlagen - Haftantrag gestellt

    Nürnberg (ots) - Ein 52-jähriger Mann griff am Donnerstagabend (04.12.2025) in der Nürnberger Südstadt einen 37-Jährigen mit einem Hammer an. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag wegen versuchten Mordes. Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen. Gegen 20:45 Uhr teilte eine 18-Jährige über den Polizeinotruf mit, dass ein Mann mit einem Gegenstand Passanten ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:47

    POL-MFR: (1142) Zeugenaufruf nach Diebstahl von Kupfer-Granulat

    Neuhaus a.d.Pegnitz (ots) - Unbekannte brachen zwischen Mittwochnachmittag (03.12.2025) und Donnerstagmorgen (04.12.2025) in eine Firma in Neuhaus a. d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) ein und entwendeten mehrere Behälter mit Kupfer. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Einbrecher gelangten zwischen 16:00 Uhr am Mittwoch und 05:45 Uhr am Donnerstag auf das Gelände einer Firma im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren