Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1144) Einbruch in Wohnung in Ansbach - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Ansbach (ots)

Wie mit Meldung 1123 berichtet, verschaffte sich ein unbekannter Täter im Zeitraum von 28.11.2025, (Freitag), 16:30 Uhr bis 29.11.2025 (Samstag), 09:30 Uhr, gewaltsam Zugang zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Ansbacher Böcklerweg (Ecke Gabrielistraße). Die Kriminalpolizei bittet nochmals um Zeugenhinweise.

Der Täter gelangte über die Balkontür in die Wohnung im Erdgeschoss. Hierzu war es nötig, an der Gebäuderückseite eine ca. 1,80 Meter hohe Wand zu überwinden. In der Wohnung durchwühlte der Unbekannte sämtliche Räume und entwendete Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Angrenzend an den Garten der Geschädigten, zwischen Böcklerweg und Mandelweg, befindet sich ein öffentlicher Spielplatz. Von diesem aus hat man direkte Sicht auf den Balkon der Geschädigten, durch welchen der Unbekannte in die Wohnung gelangte.

Die Ansbacher Kriminalpolzei ermittelt und bittet hier noch einmal explizit um Zeugenhinweise. Personen, die sich im Tatzeitraum auf dem genannten Spielplatz aufgehalten haben und verdächtige Wahrnehmungen (vielleicht auch erst jetzt, nach Bekanntwerden des Vorfalls) gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell