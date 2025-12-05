PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1143) Passant mit Hammer auf den Kopf geschlagen - Haftantrag gestellt

Nürnberg (ots)

Ein 52-jähriger Mann griff am Donnerstagabend (04.12.2025) in der Nürnberger Südstadt einen 37-Jährigen mit einem Hammer an. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag wegen versuchten Mordes. Die Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 20:45 Uhr teilte eine 18-Jährige über den Polizeinotruf mit, dass ein Mann mit einem Gegenstand Passanten angreifen würde und gegen ein Gebäude schlagen würde.

Mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sowie Kräfte des USK Mittelfranken fuhren zur Einsatzörtlichkeit in der Frankenstraße.

Als Beamte des USK Mittelfranken den Mann vor Ort ansprachen, reagierte dieser auf wiederholte Anordnungen nicht. Die Einsatzkräfte setzten einen Taser ein, um den Verdächtigen zu überwältigen. Anschließend legten sie dem Mann Handfesseln an und nahmen ihn fest. Der Tatverdächtige blieb unverletzt.

Ersten Ermittlungen zu Folge schlug der 52-Jährige (griechische Staatsangehörigkeit) dem 37-jährigen Passanten (syrische Staatsangehörigkeit) von hinten mit einem Hammer auf den Kopf. Es bestand weder eine Vorbeziehung zwischen den beiden noch kam es zuvor zu einem Streit.

Der 37-Jährige erlitt durch den Schlag schwere Kopfverletzungen, welche in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden müssen. Er befindet sich nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte Spurensicherungsmaßnahmen durch und übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Tatgeschehens übernommen. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder die Hinweise zu Geschehnissen vor oder nach der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Der 52-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes strafrechtlich verantworten. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Zudem wird geprüft, ob der Mann aufgrund einer psychischen Ursache heraus handelte und in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden muss.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 10:47

    POL-MFR: (1142) Zeugenaufruf nach Diebstahl von Kupfer-Granulat

    Neuhaus a.d.Pegnitz (ots) - Unbekannte brachen zwischen Mittwochnachmittag (03.12.2025) und Donnerstagmorgen (04.12.2025) in eine Firma in Neuhaus a. d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) ein und entwendeten mehrere Behälter mit Kupfer. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Einbrecher gelangten zwischen 16:00 Uhr am Mittwoch und 05:45 Uhr am Donnerstag auf das Gelände einer Firma im ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:28

    POL-MFR: (1141) Versuchter Raub einer Handtasche - Haftantrag

    Nürnberg (ots) - Am Donnerstagabend (04.12.2025) versuchte ein 47-Jähriger im Nürnberger Stadtteil Langwasser die Handtasche einer 66-jährigen Frau zu entreißen. Die Polizei nahm den Mann vor Ort fest. Gegen 22:00 Uhr fuhr die 66-Jährige mit der U-Bahn U1 in Fahrtrichtung Langwasser. An der Haltestelle Langwasser Nord stieg die Frau aus und bemerkte, dass ihr ein Mann aus der U-Bahn folgte. Auf der Brücke in der ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:49

    POL-MFR: (1140) Zeugenaufruf nach Einbruch in Juwelier

    Fürth (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag (05.12.2025) in ein Schmuckgeschäft in Fürth ein. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen. Gegen 04:30 Uhr meldete ein Zeuge der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei einen Einbruch in die Räumlichkeiten eines Juweliers in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Eine Streife der Polizeiinspektion Fürth traf kurze Zeit später ein und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren