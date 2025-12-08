Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Diebstahl in TEDi-Markt

Hückelhoven (ots)

Am Freitag (5. Dezember) verließ auf der Parkhofstraße eine Kassiererin des TEDi-Marktes gegen 15.15 Uhr den Kassenbereich, um einen Kunden im Ladenlokal zu bedienen. Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, stellte sie fest, dass eine vierstellige Summe Bargeld aus der Kasse fehlte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun zwei etwa elf bis zwölf Jahre alte Mädchen. Eine von ihnen hatte brünette lange Haare, ihre Begleiterin hatte blonde Haare. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

