Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Handtaschenraub

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Montagmorgen (8. Dezember) wurde eine Wassenbergerin Opfer eines Handtaschenraubs. Die 46-Jährige parkte ihr Auto gegen 8 Uhr in der Straße Rohmen und betrat das Grundstück einer Wohngemeinschaft. Dort schubste sie laut ihrer Angaben ein Unbekannter von hinten, schlug sie mit einer Stange und flüchtete mit ihrer Handtasche in Richtung Alte Schmiede. Der Mann war mindestens 185 Zentimeter groß und komplett schwarz gekleidet. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell