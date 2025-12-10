POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Heinsberg-Unterbruch (ots) - Montagmorgen (8. Dezember) wurde eine Wassenbergerin Opfer eines Handtaschenraubs. Die 46-Jährige parkte ihr Auto gegen 8 Uhr in der Straße Rohmen und betrat das Grundstück einer Wohngemeinschaft. Dort schubste sie laut ihrer Angaben ein Unbekannter von hinten, schlug sie mit einer Stange und flüchtete mit ihrer Handtasche in Richtung Alte Schmiede. Der Mann war mindestens 185 Zentimeter ...

mehr