POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus
Heinsberg (ots)
Zwischen dem 8. Dezember (Montag), 13 Uhr, und dem 9. Dezember (Dienstag), 9.20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in der Franz-Eifler-Straße gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob sie etwas entwendeten.
