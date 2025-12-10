Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Bargeld und Schmuck gestohlen

Lingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 18:50 und 04:04 Uhr, kam es in der Marienstraße in Lingen zu einem Einbruch in ein Geschäft. Ein Täter zerstörte mittels eines bislang unbekannten Gegenstandes die Verglasung der Eingangstür und verschaffte sich dadurch gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren entwendete der Täter Schmuck sowie Bargeld. Der Beschuldigte, bei dem es sich um einen 17-Jährigen handelt, konnte im Rahmen weiterer Ermittlungen gestellt und festgenommen werden. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell