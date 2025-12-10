Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Polizei führt Beleuchtungskontrolle zum Schulbeginn durch

Nordhorn (ots)

Zum heutigen Schulbeginn hat die Polizei Nordhorn eine gezielte Beleuchtungskontrolle im Bereich der Freiherr-von-Stein-Schule durchgeführt. In Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft der Oberschule wurde der ankommende Verkehr kontrolliert.

Dabei wurden neben Radfahrenden auch E-Scooter-Fahrerinnen und -Fahrer auf Fehlverhalten hingewiesen. Die festgestellten Verstöße reichten von fehlender oder defekter Beleuchtung über Fahrtrichtungsverstöße und Doppelnutzung eines E-Scooters bis hin zur Nutzung von Handys während der Fahrt.

Es zeigte sich, dass nicht nur Kinder und Jugendliche gegen Verkehrsregeln verstoßen: Auch Eltern mussten auf ihr Fehlverhalten hingewiesen und teilweise geahndet werden. Dies ist kritisch, da Kinder das Verhalten der Erwachsenen als Vorbild wahrnehmen und Fehlverhalten nachahmen können.

Insgesamt wurden 48 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei den unter 14-Jährigen werden die Erziehungsberechtigten postalisch über den Vorfall informiert.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass besonders Erwachsene sich korrekt im Straßenverkehr verhalten sollten, um Kindern ein sicheres Vorbild zu sein. Die repressiven Kontrollen an Schulen werden fortgeführt.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim